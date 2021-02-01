Ukrayna, COVAX kapsamında şubatta 117 bin Pfizer aşısı alacak

Ukrayna Sağlık Bakan Yardımcısı Viktor Lyaşko, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında şubatta 117 bin Pfizer aşısı alınacağını bildirdi.

Ukrayna, COVAX kapsamında şubatta 117 bin Pfizer aşısı alacak

Ukrayna Sağlık Bakan Yardımcısı Viktor Lyaşko, Facebook'tan yaptığı açıklamada, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX)kapsamında senenin ilk yarısında Ukrayna'nın 2,2 milyondan 3,7 milyona kadar İngiliz Oxford-AstraZeneca aşısı alabileceğini belirtti.

COVAX kapsamında şubatta 117 bin Amerikan Pfizer aşısı için teyit aldıklarını ifade eden Lyaşko, aşının gelir gelmez Kovid-19 hastalarına bakan sağlık görevlilerine dağıtılacağını kaydetti.

Ukrayna'ya COVAX kapsamında 8-16 milyon aşının gelmesi bekleniyor.

Ukrayna, Aralık 2020'de 1,9 milyon Kovid-19 aşısı için Çin merkezli ilaç şirketi Sinovac Biotech ile anlaşmıştı.

Ülkede son 24 saatte 4 bin 685 kişide vakaya rastlandı.

AA

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