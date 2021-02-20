Ukrayna Hindistan üretimi Covishield aşısından 500 bin doz alıyor

Ukrayna, Hindistan'ın ürettiği Kovid-19'a karşı üretilen Covishield aşısından 500 bin doz alacağını bildirdi.

Ukrayna Hindistan üretimi Covishield aşısından 500 bin doz alıyor

Hindistan'dan alınacak aşıların yakın zamanda teslim alınacağı bildirildi.

500 bin doz Hindistan menşeli Kovid-19 aşısı Covishield için Ukrayna'yla anlaşıldığı kaydedilen açıklamada, Ukrayna'nın aşıyı şubatta temin edecek ilk ülkelerden olacağı ifade edildi.

Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) programı kapsamında 8-16 milyon aşı almayı bekleyen Ukrayna, Aralık 2020'de 1,9 milyon doz aşı için Çin merkezli ilaç şirketi Sinovac Biotech ile anlaşmıştı.

Ülkede son 24 saatte 6 bin 295 kişide vaka görüldü.

AA

banner53
YORUM EKLE
Gönder

banner39