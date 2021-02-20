Ukrayna Hindistan üretimi Covishield aşısından 500 bin doz alıyor

Hindistan'dan alınacak aşıların yakın zamanda teslim alınacağı bildirildi.

500 bin doz Hindistan menşeli Kovid-19 aşısı Covishield için Ukrayna'yla anlaşıldığı kaydedilen açıklamada, Ukrayna'nın aşıyı şubatta temin edecek ilk ülkelerden olacağı ifade edildi.

Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) programı kapsamında 8-16 milyon aşı almayı bekleyen Ukrayna, Aralık 2020'de 1,9 milyon doz aşı için Çin merkezli ilaç şirketi Sinovac Biotech ile anlaşmıştı.

Ülkede son 24 saatte 6 bin 295 kişide vaka görüldü.

AA