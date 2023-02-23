Ukrayna'da bazı insanlar hala metro istasyonlarında yaşıyor

Başta başkent Kiev olmak üzere ülkenin Harkiv gibi büyük şehirlerinde yaşayan siviller, savaşın başından beri her defasında Rus birliklerinin bombalı saldırısından kaçmak için metro istasyonlarına akın ediyor.

Savaşın ilk günlerinde binlerce insanın kendini korumak amacıyla sığındığı metro istasyonları adeta "yeraltı şehirleri" haline dönüştü.

Sivillerin, mart 2022'de yavaş yavaş boşaltmaya başladığı metro istasyonları, normal çalışma şekline dönmüş olsa de hava saldırısı alarmı olduğunda insanlar metroları kullanmaya devam ediyor.

Harkiv'de bir yıldır metro istasyonunda yaşayan siviller

Ülkenin ikinci büyük kenti, Rusya sınırına yakın yer alan ve savaşın ağır izlerini taşıyan Harkiv'deki metro istasyonunda tam bir yıldır yaşayan Ukrayna vatandaşları, yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Eskisi gibi yoğun olmasa da bugüne kadar Rus hava saldırılarının sürdüğü kentte, evsiz kalan veya güvenlik nedeniyle evinde kalmaya cesaret edemeyen onlarca insan, Harkiv'in "Serpniya Metro İstasyonu"nda açılan çadırlarda yaşamını sürdürüyor.

Savaşın ilk gününden bugüne dek 17 yaşındaki kızıyla metro istasyonunda kalan Yuliya Mikhailenko (49) tam bir yıldır evinde yaşayamadığını söyledi.

Harkiv'de savaşın daha ilk gününde patlamaların meydana geldiğini aktaran Mikhailenko, "24 Şubat 2022'den beri burada, metro istasyonunda yaşıyoruz. Kentte yaşamak güvenli değil, her an bir saldırı olabilir." dedi.

Mikhailenko, saldırıların yaşandığı güne işaret ederek, "24 Şubat sabah patlama sesleri duydum. Balkona çıktım ve her yerde yükselen duman gördüm. Kızımı uyandırdım, ona 'Canım kalk, savaş başladı' diye söyledim." ifadesini kullandı.

Evden valiz ve bazı eşyaları alarak metro istasyonuna geldiklerini kaydeden Mikhailenko, "Biz kızımla o günden beri buradayız. Henüz bir yere gitmeyi düşünmüyoruz, şimdilik burada 30'a yakın kişi kalıyor." diye konuştu.

"Şartlar zor olsa da burada güvenliğimiz için kalmak zorundayız"

Annesiyle Serpniya metro istasyonunda yaşayan, kısıtlı imkanlara sahip olmasına rağmen metroya sığınan sokak hayvanlarıyla da yemek paylaşan 44 yaşındaki Sergey Petrovskiy, güvenlik gerekçesiyle burada kaldıklarını belirtti.

Her gün gazete okuyarak yeni gelişmeleri takip etmeye çalıştığını dile getiren Petrovskiy, "Burada annemle bir yıldır zor şartlar altında yaşıyoruz." dedi.

Gönüllülerin veya çeşitli yardım kuruluşların kendilerine verdiği yemekler sayesinde hayata tutunmaya çalıştıklarını vurgulayan Petrovskiy, "Bize yemek getiriyorlar. Şartlar zor olsa da burada güvenliğimiz için kalmak zorundayız. Ayrıca bizim iki evimiz var, her iki evimiz de saldırı nedeniyle hasar gördü." diye konuştu.

Diğer insanlar gibi bir yıldır metroda yaşamak zorunda kalan 59 yaşındaki Nataliya Şakhova da "Burada güvendeyiz. Ben de savaşın başladığı ilk günden beri buradayım. Bazen gündüz saatlerinde eve gidiyorum, orada yemek hazırlayıp getiriyorum. Her gece bu metro istasyonunda kalıyorum." ifadelerini kullandı.