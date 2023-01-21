Ukrayna'da helikopter kazasında hayatını kaybedenlerin cenazeleri toprağa verildi
Ukrayna'nın başkenti Kiev bölgesine bağlı Brovari kentinde 18 Ocak'ta meydana gelen helikopter kazasında yaşamını yitiren Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy ve diğer yetkililerin cenazeleri törenle toprağa verildi.
Dünya 21.01.2023, 21:41
Brovari'de 3 gün önce meydana gelen kazada Bakan Monastırskiy ile beraber hayatını kaybeden İçişleri Bakanlığı yetkililerinin cenazeleri, Kiev'deki "Ukrayna Evi"nde yapılan törenin ardından başkentteki Baykove Mezarlığı'na götürüldü.
Cenaze törenine, yerel hükümet yetkilileri, kazada ölenlerin yakınları, İçişleri Bakanlığı çalışanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Törenin ardından cenazeler toprağa verildi.
Brovari'de meydana gelen helikopter kazası
Kiev bölgesine bağlı Brovari kentinde 18 Ocak'ta meydana gelen helikopter kazasında, Bakan Monastırskiy dahil 14 kişi hayatını kaybetmişti.
Ukrayna Güvenlik Servisinin kazayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.
Kaynak: AA
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