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Ukrayna'da Kadir Gecesi

24 Şubat'tan beri Rus saldırılarına maruz kalan Ukrayna'da Kadir Gecesi savaşın gölgesinde idrak edildi.

Dünya 27.04.2022, 23:51
Ukrayna'da Kadir Gecesi

Ukrayna'daki Müslümanlar, Kadir Gecesi'ni savaşın gölgesinde eda etti.

Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş devam ederken, Müslümanlar, Kadir Gecesi nedeniyle başkent Kiev'deki İslam Kültür Merkez Camisi'ne akın etti.

Ezan okumasının ardından orucunu açan cemaat, teravih namazını kıldı.

Caminin dışındaki alanda kurulan sofralarda oruç açan Müslümanlar, dualar eşliğinde Kadir Gecesi'ni idrak etti.

Kaynak: AA
#Ukrayna #Kadir Gecesi
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