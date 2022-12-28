Ukrayna'da Rusya'ya karşı savaşan bir Avustralyalı öldü

Ukrayna-Rusya Savaşı'nda bir Avustralyalının daha öldüğü duyuruldu.

Avustralya Dışişleri ve Ticaret Departmanı (DFAT) tarafından öldüğü teyit edilen 24 yaşındaki Sage O'Donnell'ın annesi, oğlunun "Ukrayna halkının özgürlüğünü savunurken hayatını kaybettiğini" bildirdi.

Noel öncesi yaşamını yitirdiği sanılan Avustralyalının annesi, DFAT tarafından paylaşılan açıklamasında, Sage'in Ukrayna halkına yapılan haksızlık nedeniyle savaşma kararı aldığını belirtti.

Victoria eyaletinden O'Donnell'ın daha önce Avustralya ordusunda topçu ve piyade olarak görev yaptığı belirtildi.

Ukrayna-Rusya Savaşı'nda yabancı uyruklu askerleri takip eden "Memorial-International Legion Defense of Ukraine" adlı bir Facebook sayfasında, O’Donnel'ın Ukrayna'da gönüllü olarak savaştığı ifade edildi.

Avustralya hükümetinin seyahat edilmemesi tavsiyesinde bulunduğu Ukrayna'daki savaşta daha önce üç Avustralyalının öldüğü belirtilmişti. Bunlardan Trevor Kjeldal'ın Donbas bölgesinde Rus askerleriyle savaşırken, Jed William Danahay'nin cephede sağlık hizmetleri verirken ve Michale O’Neill'ın insani yardım dağıtırken hayatını kaybettiği açıklanmıştı.