Ukrayna'da sağlık merkezlerine de saldırıldı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Ukrayna'da sağlık çalışanları ve binalarına yönelik şimdiye kadar 43 saldırının gerçekleştiğini açıkladı.

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Örgütün Cenevre'deki merkezinde düzenlenen basın toplantısında, Rusya'nın saldırılarının Ukrayna'daki sağlık sistemine etkisi ve Kovid-19 salgınındaki son durumu değerlendirdi.

Ukrayna'da sağlık hizmetlerini sürdürmek için şimdiye kadar oksijen, insülin, ameliyat ekipmanı ve kan nakil cihazlarından oluşan 100 tonluk tıbbi malzeme desteği yolladıklarını belirten Ghebreyesus, "Oksijen jeneratörü, elektrikli jeneratör, şok cihazları da dağıttık ve ek 108 tonluk yardımı da hazırlıyoruz." dedi.

Ghebreyesus, Ukrayna'ya gerekli tıbbi yardımları sağlamak için fonların yetersiz olduğunu da vurgulayarak, "Şimdiye kadar DSÖ, talep ettiği 57,7 milyar ABD dolarından sadece 8 milyarını alabildi." diye konuştu.

An itibarıyla Ukrayna'da 300'den fazla sağlık merkezinin çatışma hattında olduğunun altını çizen Ghebreyesus, "Ukrayna'da savaşın başlamasından bu yana DSÖ, sağlık hizmetlerine 43 saldırı yapıldığını doğruladı." bilgisini verdi.

Ghebreyesus, her nerede olursa olsun sağlık hizmetlerine yönelik saldırıları kınadığını belirterek, "Ukrayna'da sağlık hizmetlerine yönelik saldırıların durmasına yönelik çağrıları sürdürdüklerini" vurguladı.

Tigray 500 gündür abluka altında

DSÖ'nün sadece Ukrayna'daki krizle uğraşmadığının altını çizen Ghebreyesus, Yemen, Afganistan ve Etiyopya'nın kuzeyindeki Tigray bölgesinde de sağlık acil durumunun feci olduğunu belirtti.

Ghebreyesus, Tigray'da 6 milyon kişinin yaklaşık 500 gündür abluka altında olduğunu vurgulayarak, "Dünyada Tigray'dan başka milyonlarca insanın sağlığının tehlikede olduğu bir yer yok." dedi.

Bölge halkının yüzde 83'ünün gıda güvenliğinin olmadığının altını çizen Ghebreyesus, "Hesaplamalarımıza göre Tigray'daki acil sağlık ihtiyaçlarını gidermek için 2 bin 200 ton acil tıbbi ekipmana ihtiyacımız var, fakat şimdiye kadar dağıttığımız 117 tonluk ekipman, ihtiyaç duyulanın yüzde 1'ine bile tekabül etmiyor." ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, "Rusya'ya Ukrayna'da barış yapma çağrılarını sürdürürken, Etiyopya ve Eritre hükümetlerine de (Tigray'daki) ablukayı sonlandırma, insani yardıma erişim sağlama çağrılarına devam ediyoruz." diye konuştu.

Kovid-19 hala etkili bir şekilde yayılıyor

Öte yandan, geçen hafta küresel Kovid-19 vaka artış oranlarının bir önceki haftaya göre yüzde 8 arttığına dikkati çeken Ghebreyesus, bazı ülkelerin test sayılarını azaltmasından ötürü söz konusu vaka artışlarının "buz dağının görünen yüzü" olabileceğini vurguladı.

Ghebreyesus, vaka artışlarının genellikle Kovid-19 tedbirlerinin kaldırıldığı ülkelerde yoğunlaştığını hatırlattı ve "Dünyanın Kovid-19'dan kurtulması gerektiğini anlıyoruz, fakat bu virüs hala insanlar arasında etkili bir şekilde yayılıyor." uyarısını yaptı.