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Ukrayna'da sıkıyönetim 1 ay daha uzatıldı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkede sıkıyönetim süresini 1 ay daha uzatılması yönündeki kararı onayladı.

Dünya 20.03.2022, 18:46
Ukrayna'da sıkıyönetim 1 ay daha uzatıldı

Ukrayna Parlamentosundan yapılan açıklamada, Zelenskiy'nin, Ukrayna'da sıkıyönetim süresini 16 Mart'tan itibaren 30 gün uzatan bir yasayı onayladığı belirtildi.

Zelenskiy, 24 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması sonucunda ülke genelinde sıkı yönetim uygulamasına geçildiğini ve uygulamanın 26 Mart'ta 05.30'a kadar devam edeceğini duyurmuştu.

Kaynak: AA
#Ukrayna #sıkıyönetim
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