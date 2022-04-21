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Ukrayna'da sıkıyönetim rejimi 25 Mayıs'a kadar devam edecek

Parlamento (Verhovna Rada), Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin ülkede uygulanan sıkıyönetim rejiminin uzatılmasına ilişkin yasa tasarısına onay verdi.

Dünya 21.04.2022, 16:19
Ukrayna'da sıkıyönetim rejimi 25 Mayıs'a kadar devam edecek

Verhovna Rada'da, Zelenskiy'nin gönderdiği "Devlet Başkanı'nın Ukrayna'da Sıkıyönetimin Uzatılmasına Dair Kararnamesi'nin Onaylanması Hakkında Yasa Tasarısı" görüşüldü ve kabul edildi.

Buna göre ülkedeki sıkıyönetim uygulaması 25 Mayıs'a kadar devam edecek.

Zelenskiy, Rusya'nın ülkesine saldırması nedeniyle 24 Şubat ile 25 Nisan arasında sıkıyönetim ilan etmişti.

#Ukrayna #sıkıyönetim
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