Ukrayna'da sivillere silah eğitimi

Ukrayna Özel Kuvvetleri, Rusya'nın olası bir saldırısına karşı savunmayı güçlendirmek için ülkenin güneydoğusundaki Mariupol kentinde sivillere askeri eğitim veriyor.

Ukrayna Milli Muhafız Teşkilatı'nın bir birimi olan tabur tarafından verilen eğitimde kent sakinleri silah söküp takma, mermi sürme ve nişan alma eğitimi aldı.

Özel Kuvvetler tabur komutanı Denys Prokopenko, en tehlikeli döneme girildiğine işaret ederek "Eğer Ruslar gelip saldırırsa ve Kiev, Mariupol, Odesa ya da başka bir yere kitlesel saldırı operasyonu başlatırsa insanlar hazır olmalı" dedi.

Çocuklar da eğitim aldı

Eğitime çocuk, genç, yaşlı her yaştan kişinin katıldı ve çocuklara da silah söküp takmayı öğretildi.

Eğitime katılanlardan 79 yaşındaki Valentyna Konstantynovska Rusya'nın işgal etmesi halinde ailesini savunmak istediğini belirterek "Bir şey olursa ateş etmeye hazırım. Ülkemi, kentimi ve çocuklarımı savunacağım. Bunu yapacağım çünkü bence hazırım. Ülkemi, kentimi kaybetmek istemiyorum" diye konuştu.

Yelena Piddubna ise neden eğitime oğlunuzla geldiniz sorusuna "Her şeyin farkında olmak istiyoruz ve onun da her şeyi öğrenmesini istiyorum" diye cevap verdi.

"Bu Ruslar için NATO'yu dahil etmeden ezmek için büyük bir şans"

Eğitim verenlerden Kyrylo Berkal ise "Çok büyük bir tehlike olduğunun farkındayım çünkü çok fazla işaret görüyoruz. Ve bu Ruslar için NATO güçlerini, NATO müttefiklerini savaşa dahil etmeden ezmek için çok iyi bir şans. Çünkü biz ittifakın bir parçası değiliz" diyerek görüşlerini ifade etti.

Berkal yabancıların Ukrayna'yı teketmelerine dair uyarılarla ilgili bir soru üzerine de "Bence onlar iin iyi bir fikir. Biz panik ve saldırganlık duymamalıyız. Onlar hep bize yardım ediyor, bizi anlıyor. Ama benim mesajım Rusların işgalini hep birlikte durdurmak niçin daha fazla harekete geçmemiz lazım" diye konuştu.

Kaynak: Euronews