"Ukrayna'da yabancı paralı savaşçıların bulunduğu askeri eğitim merkezi vuruldu"

Bakanlık Sözcüsü İgor Konaşenkov, başkent Moskova'da yaptığı açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetleri ile Donbas'taki sözde ayrılıkçı yönetimlerin, Ukrayna'da ilerlemeye devam ettiğini ve bazı yerleşim birimlerini ele geçirdiklerini belirtti.

Ukrayna'da askeri altyapı tesislerini uzun menzilli silahlarla imha etmeye devam ettiklerini aktaran Konaşenkov, bunun için Karadeniz ve Hazar denizden "Kalibr" seyir füzesi ile "Kinjal" hipersonik füze kullandıklarını söyledi.

Konaşenkov, Ukrayna'da son 24 saatte 62 askeri altyapı tesisinin imha edildiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Jitomir bölgesinin Ovruç yerleşim biriminin yakınlarında Ukrayna'ya gelen yabancı paralı savaşçıların bulunduğu Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin özel operasyonlar eğitim merkezi yüksek hassasiyetli füzelerle vuruldu. 100'den fazla asker ve yabancı paralı savaşçı yok edildi."

Konaşenkov, Ukrayna ordusuna ait toplam 207 insansız hava aracı (İHA), 1467 tank ve çeşitli zırhlı araç, 148 uçaksavar füze sistemi, 573 obüs ve havan topu ve 1262 özel askeri aracın yok edildiği bilgisini paylaştı.