Ukrayna'da yüz binlerce kişi Rus vatandaşlığı aldı

Ukrayna ile Rusya arasında ülkenin doğusu ve Kırım konularında yaşanan gerginlik sürerken, yarım milyon Ukraynalının Rus vatandaşlığına geçtiği açıklandı.

Rusya İçişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın Rusya yanlılarının kontrolündeki Donetsk ve Lugansk bölgelerinde yaklaşık 530 bin kişinin Rus vatandaşlığını elde ettiğini açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Lugansk ve Donetsk sakinleri için Rus pasaportu alma sürecini basitleştiren kararnameyi geçen yıl 24 Nisan'da imzalamıştı. Bakanlık bu tarihten beri Rus vatandaşlığına geçen kişi sayısının 527 bin olduğunu belirtti.

Kararname, Rusya'ya vatandaşlık başvurularında inceleme süresini 6 aydan 3 aya indirmişti. Ayrıca Belarus ve Ukrayna uyruklu başvuru sahiplerinin Rusça bilme zorunluluğu kaldırılmıştı.

Temmuz 2019'da yasada bir değişiklik daha yapılmış ve Rusya vatandaşı olmak için mevcut vatandaşlıktan çıkma şartı da kaldırılmıştı.

2017 yılında Ukrayna’nın doğusundaki Rusya’nın destek verdiği Donetsk Halk Cumhuriyeti yeni devlet kuracağını duyurmuştu.

Üç yıl önce çatışmaların başladığı dönemde tek taraflı bağımsızlığını ilan eden bölge yönetimi, ülkenin adının Malorossiya yani ‘Küçük Rusya’ olacağını açıkladı.

Kaynak: Euronews