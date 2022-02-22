Ukrayna'daki ayrılıkçı yönetimlere Esed desteği

Esed rejiminin ajansı SANA'nın haberine göre, Uluslararası Valday Tartışma Kulübünün Moskova'daki toplantısında konuşan Mikdad, Putin'in Ukrayna'nın Donbas bölgesindeki ayrılıkçıların sözde yönetimlerini tanımasına değindi.

Söz konusu karara destek verdiklerini belirten Mikdad, Rusya tarafından tanınan ayrılıkçılarla iş birliği yapacaklarını söyledi.

Mikdad, "Batı'nın bugün Rusya'ya karşı yaptığı, terör savaşı sırasında Suriye'ye yaptığına benziyor. ABD ve Batılı ülkeler Suriye'de Orta Doğu ve dünyayı tehdit eden terörü desteklemeye devam ediyor." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün, Ukrayna’nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzalamış, ABD ile Avrupa Birliği, gelişmeleri kınayarak yaptırımlar konusunda adım atacaklarını duyurmuştu.

Ukrayna'nın doğusunda 2014'te Kiev yönetimine rağmen Rusya yanlısı ayrılıkçılar Ukrayna topraklarında Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti isminde iki ayrı sözde yönetim oluşturmuştu.

Beşşar Esed rejimi, Mayıs 2018'de de Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Rusya destekli ayrılıkçı Abhazya ve Güney Osetya bölgelerini tanıma kararı almıştı.