''Ukrayna'daki katliama son verin''
Ukrayna'nın Mariupol kentindeki doğum hastanesine yönelik saldırının korkunç olduğunu belirten Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Bu anlamsız şiddet son bulmalı. Katliama son verin" çağrısında bulundu.
Dünya 10.03.2022, 08:58
Guterres, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ukraynalı sivillerin kendileriyle hiçbir ilgisi olmayan bir savaşın bedelini ödediğine dikkati çekti.
Mariupol kentindeki doğum hastanesine yönelik saldırının korkunç olduğunu ifade eden Guterres, ''Bu anlamsız şiddet son bulmalı. Katliama son verin.'' çağrısında bulundu.
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