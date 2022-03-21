Ukrayna'daki savaşı Brexit ile karşılaştıran Johnson'a tepki yağdı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bir konuşmada Ukraynalılar gibi İngilizlerin de "özgürlüğü seçme" içgüdüsüne sahip olduklarını söyledi ve 2016'da AB'den ayrılma oylamasını "son bir örnek" olarak gösterdi.

Yorumlar hem İngiltere'de hem de Avrupa'da politikacılar arasında öfkeye neden oldu.

Avrupa Konseyi eski başkanı Donald Tusk, yorumları saldırgan olarak nitelendirdi.

Avrupa Parlamentosu'nun Brexit koordinatörü ve Belçika hükümetinin eski başkanı Guy Verhofstadt, İngiltere Başbakanı'nın sözlerinin çılgınca olduğunu söyledi.

"Ulusal bir utanç"

Liberal Demokrat lider Sir Ed Davey Johnson'ın açıklamasını "ulusal bir utanç" olarak tanımladı.

Eski başbakan yardımcısı Lord Michael Heseltine, Johnson'ı "Ukrayna halkının inanılmaz cesaretini alaycı bir şekilde kullanmakla" suçlarken, Başbakan'ın Muhafazakar arkadaşları bile öfkeliydi.

Theresa May'in genelkurmay başkanı olarak görev yapan Lord Gavin Barwell de Twitter'da şunları söyledi:

“Ülkenizi işgale ve işgale karşı savunmak için hayatınızı riske atmakla özgür ve adil bir referandumda oy kullanmanın hiçbir şekilde karşılaştırılamayacağı kısmın dışında Ukraynalıların AB'ye girme özgürlüğü için savaştığı gerçek.