Ukrayna'daki Uluslararası Barışı Koruma ve Güvenlik Merkezine 8 füze atıldı
Ukrayna'nın Lviv kentindeki Uluslararası Barışı Koruma ve Güvenlik Merkezine Rus ordusu tarafından 8 füzeyle saldırı yapıldığı aktarıldı.
Dünya 13.03.2022, 11:53
Lviv Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, "İşgalciler, Uluslararası Barışı Koruma ve Güvenlik Merkezine saldırı düzenledi. İlk bilgilere göre 8 füze fırlattılar." ifadesi yer aldı.
Açıklamada, ölü veya yaralılara ilişkin bilgilerin kısa sürede açıklanacağı belirtildi.
0
hafif kar duşu
Günün Anketi Tümü