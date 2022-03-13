banner39

banner35

Ukrayna'daki Uluslararası Barışı Koruma ve Güvenlik Merkezine 8 füze atıldı

Ukrayna'nın Lviv kentindeki Uluslararası Barışı Koruma ve Güvenlik Merkezine Rus ordusu tarafından 8 füzeyle saldırı yapıldığı aktarıldı.

Dünya 13.03.2022, 11:53
Ukrayna'daki Uluslararası Barışı Koruma ve Güvenlik Merkezine 8 füze atıldı

Lviv Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, "İşgalciler, Uluslararası Barışı Koruma ve Güvenlik Merkezine saldırı düzenledi. İlk bilgilere göre 8 füze fırlattılar." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, ölü veya yaralılara ilişkin bilgilerin kısa sürede açıklanacağı belirtildi.

#füze #Ukrayna
Yorumlar (0)
0
hafif kar duşu
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?