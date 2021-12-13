Ukrayna'dan Almanya'ya veto tepkisi
Ukrayna'dan Almanya'ya savunma silahlarını almalarına engel olduğu için tepki gösterdi.
Dünya 13.12.2021, 00:51
Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, savunma silahları almalarını veto ettikleri için Almanya'ya tepki gösterdi.
Reznikov, Financial Times'a verdiği röportajda, geçen ay Almanya'nın anti-dron tüfekleri ve anti-keskin nişancı sistemlerini Ukrayna'nın NATO Destek ve Tedarik Ajansı üzerinden almasını veto ettiğini belirtti.
Almanya'nın Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattını halen inşa ettiğine dikkati çeken Reznikov, "Aynı zamanda bizim savunma silahlarımızı da veto ediyorlar. Bu adil değil." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
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