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Ukrayna'dan füze saldırısı: 2 ölü, 3 yaralı

Rusya’nın Belgorod bölgesinde Ukrayna tarafından gerçekleştirilen füze saldırısında 2 kişinin öldü, 3 kişi yaralandı.

Dünya 15.11.2022, 19:54
Ukrayna'dan füze saldırısı: 2 ölü, 3 yaralı

Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya’nın Ukrayna sınırındaki bölgeye yönelik saldırı gerçekleştirildiğini belirtti.

Saldırı neticesinde hayatını kaybedenlerin olduğunu kaydeden Gladkov, “Şebekino kentine yönelik saldırı neticesinde ilk bilgilere göre 2 kişi ölürken, 3 kişi de yaralandı. Bölgeye ambulanslar sevk edildi.” dedi.

Kaynak: AA
#rusya #Ukrayna #füze saldırısı
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