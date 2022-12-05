Ukrayna'dan Macron'a eleştiri

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi sekreteri Oleksiy Danilov, "Birileri terörist ve katil bir ülkeye güvenlik garantisi mi sağlamak istiyor?" dedi.

Danilov, olası barış görüşmelerinde "nükleer silahlardan arındırılmış ve ordusu silahsızlandırılmış bir Rusya'nın" tek güvenlik garantisi olacağını ifade etti.

Ayrıca konsey sekreteri, II. Dünya Savaşı'nda insanlık suçu işleyen Nazi liderlerin yargılanması için 1945-1946'da faaliyet gösteren Nürnberg Uluslararası Askeri Ceza Mahkemesi'ne göndermede bulunarak, "Nürnberg yerine Rusya'yla anlaşma imzalayıp el mi sıkışalım?" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak ise Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Medeni dünya, Putin sonrası Rusya'nın barbarca niyetlerine karşı ‘güvenlik garantisine' ihtiyac duyuyor" ifadelerine yer verdi.

Macron'un açıklamasına tepkiler Ukrayna'yla sınırlı kalmadı.

Letonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Artis Pabriks, Rusya'ya güvenlik garantisi vererek savaşın sonlandırılabileceği fikriyle hareket etmenin, Kremlin'in tuzağına düşmek anlamına geldiğini" savundu.

Eski Finlandiya Başbakanı Alexander Stubb da Fransız lideri eleştirerek, "Rusya'nın önce diğer ülkelere saldırmayacağının garantisini vermesi lazım" dedi.

Macron, Fransız televizyon kanalı TF1'de geçen hafta yaptığı açıklamalarında, Avrupa'daki yeni güvenlik mimarisinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in NATO'yla ilgili güvenlik endişelerini dikkate alması gerektiğini savunmuştu.

1 Aralık'ta ABD Başkanı Joe Biden'la görüşen Macron, Putin'in savaşa diplomasi yoluyla son vermeyi kabul etmesi halinde, Batı'nın Rusya'nın güvenlik kaygılarına nasıl çözüm bulacağını düşünmesi gerektiğini ifade etmişti.

Kaynak: Independent Türkçe