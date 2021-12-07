Ukrayna'dan provokasyon uyarısı

Ukrayna, Rusya'nın sınıra tank ve ilave keskin nişancı gönderdiğini belirterek bu ülkeyi çatışma provokasyonu yapmakla suçladı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yapacağı video konferans öncesinde Rusya'nın Ukrayna sınırına asker ve silah yığınağına devam ettiği bildirildi.

Açıklamada "düşmanın keskin nişancı sayısını arttırması Ortak Güçler personeline zaiyat vermeye, video gözetleme unsurlarını yok etmeye ve çatışma için provoke etmeye hazır" ifadeleri kullanıldı.

Rusya'nın bir süredir askeri sığınak yaptığı alanın Ukrayna'nın doğusunda Rus yanlısı ayrılıkçı gruplarla Ukrayna ordusu arasında 2014'da yaşanan çatışmaların olduğu bölgeye yakın olması sebebiyle tedirginlik yaratıyor.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) istihbarat birimleri tarafından hazırlanan ve Washington Post gazetesinde yayımlanan bir rapora göre, Rusya, gelecek yılın başlarında 175 bin kişilik askeri güçle birçok cepheden Ukrayna'ya saldırı başlatmayı ve ülkeyi işgal etmeyi planlıyor.

Kaynak: Euronews