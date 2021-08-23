Ukrayna'dan Rus internet sitelerine erişim engeli

Ukrayna, Moskova'ya karşı uygulanan yeni yaptırımlar kapsamında çok sayıda Rus haber sitesine erişimi engelledi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, pazar günü yayımlanan kararname ile Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından alınan yaptırım kararını onayladı.

Yeni yaptırımlar, aralarında Kremlin destekçileri tarafından yönetilmeye başlamadan önce bir dönem Rusya'nın saygın ekonomi gazetelerinden olan Vedomosti'nin yayıncısı ve Moskovski Komsomolets'in de bulunduğu 10'dan fazla haber sitesini hedef aldı.

Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçılarla bağlantılı birçok haber sitesini de etkileyen bu yaptırımların hedef aldığı şirketlerin neden seçildiğiyle ilgili açıklama yapılmadı.

Rusya Gazeteciler Birliği Başkanı Vladimir Soloviev pazartesi günü, Ukrayna tarafından alınan bu kararı ifade özgürlüğüne aykırı olduğu gerekçesiyle kınadı.

Rus medyasına göre, Moskovski Komsomolets'in Genel Yayın Yönetmeni Pavel Goussev bu yaptırımların gazetenin işleyişi üzerinde hiçbir etkisi olmayacağını söyledi.

Ukrayna ve komşu ülkesi Rusya arasındaki ilişkiler, 2014'te Kırım'ın Rusya tarafından ilhakından sonra geriledi ve Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçılarla başlayan savaş sonrası daha da bozuldu.

İki ülke karşılıklı olarak yaptırım uyguluyor. Rusya tarafından en son getirilen yaptırımlar Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ve Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Oleksi Danilov'u hedef almıştı.

Kaynak: Euronews