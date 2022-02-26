banner39

banner35

Ukrayna'dan Rusya'yla müzakerelerden vazgeçtiği iddiasına yalanlama

Ukrayna, Rusya'yla müzakerelerden vazgeçtiği iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

Dünya 26.02.2022, 17:22
Ukrayna'dan Rusya'yla müzakerelerden vazgeçtiği iddiasına yalanlama

Ukrayna Devlet Başkanlığından bir yetkili, Rusya ile müzakerelerden vazgeçtikleri iddiasına ilişkin Unian Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Bu doğru değil, biz çatışmaların azalması için gerçekçi önerilere açığız." dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna ile müzakereler için Rus ordusuna operasyonu durdurma talimatı verdiğine dikkati çekmiş, ancak Kiev yönetiminin müzakerelerden vazgeçtiğini ileri sürmüştü.

#Ukrayna #rusya #müzakere
Yorumlar (0)
10
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?