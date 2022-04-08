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Ukrayna'dan tahliyeler sürüyor

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, gün içinde toplam 4 bin 676 sivilin tahliye edildiğini, tahliyelerin yarın süreceğini bildirdi.

Dünya 08.04.2022, 02:00
Ukrayna'dan tahliyeler sürüyor

Vereşçuk, düzenlediği brifingde, 7 Nisan'da insani yardım koridorları üzerinden yapılan tahliyelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rus güçlerin ablukası altındaki Mariupol ve Berdyansk'tan 3 bin 256 sivilin otobüsler ve kendi araçlarıyla Zaporojiya'ya geçtiğini bildiren Vereşçuk, Luhansk eyaletinin farklı şehirlerinden de 1420 kişinin güvenli bölgelere ulaştığını belirtti.

Kaynak: AA
#Ukrayna #tahliye
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