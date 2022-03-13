Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Avrupalı liderlerle görüşmeye devam ediyor

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Twitter paylaşımında, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Çekya Başbakanı Petr Fiala, Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzana Caputova ve Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Johannis ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri yaptığını belirtti.

Liderler ile Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşın yanı sıra Ukrayna'nın Avrupa Birliği ile entegrasyon sürecini de ele aldıkları bilgisini paylaşan Zelenskiy, "Ukrayna halkının Rus saldırganlığına karşı mücadelesinden, Rusya'nın sivillere yönelik acımasız saldırılarından bahsettik." ifadesini kullandı.

Öte yandan Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko yaptığı açıklamada, başkent Kiev'in en iyi şekilde korunması için gereken adımları atmaya devam ettiklerini belirterek, "Kiev'de halk, askeri koşullarda yaşamaya devam ediyor ve şehri savunmaya hazırlanıyor." ifadesine yer verdi.

Johnson ile Zelenskiy telefonda görüştü

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre Zelenskiy ve Johnson telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Johnson, Zelenskiy ve Ukrayna halkını cesaretlerinden ötürü taktir etti.

Açıklamada Johnson'ın, Putin'in barbarca eylemlerinin sadece Ukrayna'yı değil, tüm insanlığı sınadığını söylediği aktarılarak, şu ifadelere yer verildi:

"İki lider, (ABD'li gazeteci) Brent Reynaud ve sayısız masum Ukraynalının öldürülmesini ve Dniprorudne Belediye Başkanı (Yevhen Matveyev) ile Melitopol Belediye Başkanının (İvan Fedorov) kaçırılmasını kınadı. Başbakan Johnson, İngiltere'nin Ukrayna'ya sağlamaya devam ettiği desteğin altını çizdi. Johnson, İngiltere'nin salı günü başkent Londra'daki Ortak Seferi Kuvvet (JEF) Toplantısı dahil ortaklarla birlikte çalışarak, Ukrayna'nın öz savunmasını desteklemek için daha fazla seçenek aramaya devam edeceğini söyledi."

Açıklamada, Johnson'ın, bu feci çatışmaya bir son vermek için ülkesinin Ukrayna'nın tüm çabalarında arkasında durmaya devam edeceğini belirttiği kaydedildi.