Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Türkiye'ye geçmiş olsun mesajı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İzmir'de meydana gelen depremle ilgili olarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bugün Ege Deniz'inde Türkiye ve Yunanistan'ı vuran yıkıcı depremin üzücü haberleri geldi." ifadelerini kullandı.

Sad news of a devastating earthquake that struck Turkey & Greece today in Aegen Sea. My sincere condolences to relatives & close ones of the victims. I wish speedy recovery to all injured. Ukraine stands by friendly Greeks and Turks at this tragic moment. @RTErdogan @kmitsotakis