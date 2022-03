Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, İsrail Başbakanı Bennett'le görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile yaptığı telefon görüşmesinde, Rusya’nın saldırganlığı ve barış müzakerelerinin perspektiflerini görüştüğünü açıkladı.

Continued dialogue with PM @naftalibennett. We talked about Russian aggression and the prospects for peace talks. We must stop repressions against civilians: asked to assist in the release of captive mayor of Melitopol and local public figures #StopRussia