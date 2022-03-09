Ukrayna Dışişleri Bakanı: 'Çernobil'de radyasyon sızıntıları oluşacak'

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, Rus işgaline uğrayan Çernobil Nükler Santrali'nden sızıntılar oluşacağını vurgulayarak, ''Çernobil Nükleer Santrali’ni besleyen tek elektrik şebekesi ve santralin tüm nükleer tesisleri hasar gördü. Çernobil Nükleer Santrali’ne güç sağlamak için 48 saatlik bir kapasiteye sahiptir. Bu süreden sonra, kullanılmış nükleer yakıt için depolama tesisinin soğutma sistemleri duracak ve bu da radyasyon sızıntılarına neden olacak'' dedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, Rus ordusunun işgal ettiği Çernobil Nükleer Santrali hakkında açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın Ukrayna'ya gerçekleştirdiği saldırılar sonucunda santrali besleyen elektrik şebekesinde hasarlar oluştuğunu açıklayan Kuleba, 48 saat sonra soğutma işlemlerinin duracağını ve radrasyon sızıntısı oluşacağını açıkladı.

SANTRAL TÜM ELEKTRİK KAYNAĞINI KAYBETTİ NÜKLEER TESİS HASAR GÖRDÜ

Bakan Kubela açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Rus ordusunun işgal ettiği Çernobil Nükleer Santrali’ni besleyen tek elektrik şebekesi ve santralin tüm nükleer tesisleri hasar gördü. Santral, tüm elektrik kaynağını kaybetti. Uluslararası toplumu, Rusya'dan acilen ateşi kesmesini ve onarım birimlerinin güç kaynağını eski haline getirmesine izin vermesini talep etmeye çağırıyorum. Yedek dizel jeneratörler, Çernobil Nükleer Santrali’ne güç sağlamak için 48 saatlik bir kapasiteye sahiptir. Bu süreden sonra, kullanılmış nükleer yakıt için depolama tesisinin soğutma sistemleri duracak ve bu da radyasyon sızıntılarına neden olacak.”