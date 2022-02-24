Ukrayna Dışişleri Bakanı: Dünya Putin'i durdurabilir, durdurmalı
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, "Putin, Ukrayna'ya karşı geniş çaplı bir savaş başlattı. Dünya Putin'i durdurabilir, durdurmalı" dedi.
Dünya 24.02.2022, 07:29 24.02.2022, 07:35
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, "Putin, Ukrayna'ya karşı geniş çaplı bir savaş başlattı. Ukrayna'nın barışçıl kentlerinde saldırılar sürüyor" dedi.
Kuleba, "Ukrayna kendini savunacak ve kazanacak. Dünya Putin'i durdurabilir, durdurmalı. Harekete geçme zamanı" açıklamasını yaptı.
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