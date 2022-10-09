Ukrayna ekonomisi yüzde 30 daraldı

Ukrayna Ekonomi Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, daralmada ana etkenin Rusya'nın işgali olduğu belirtildi. Öte yandan eylül ayındaki kötü hava koşullarının tarımsal hasadı yavaşlatması ve Zaporijya nükleer enerji santralinden sağlanan elektrikte yaşanan kesintiler de ekonomiyi yavaşlatan diğer faktörler oldu.

İhracat ise Türkiye ve Birleşmiş Milletler arabuluculuğunda kurulan güvenlik koridoru sayesinde eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 23 artarak savaşın başladığı şubat ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Cephede durumun eylül ayında iyileştiğini vurgulayan bakanlık, "Fakat düşmanın Ukrayna topraklarını bombalamaya devam etmesi ticari ve lojistik operasyonları baskılıyor," açıklamasında bulundu.

Üretim tesisleri, altyapı ve konutlardaki yıkımın sürmesi ile birlikte savaşın ne kadar süreceğiyle ilgili belirsizliğin de ekonomik canlanmayı ötelediği belirtildi.

Temmuz ayında Ukrayna Merkez Bankası ekonominin 2022 yılının tamamında üçte bir oranında daralabileceğini ardından da 2023 ve 2024 yıllarında sırasıyla yüzde 5 ve yüzde 6 büyümesinin beklendiğini açıklamıştı.

Kaynak: Euronews