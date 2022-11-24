Ukrayna Futbol Federasyonu Başkanı Pavelko'nun başı belada

Ukrayna Futbol Federasyonu (UAF) Başkanı Andriy Pavelko, dolandırıcılık ve kara para aklamayla suçlandı.

Ukrayna polisi, salı günü Pavelko'ya görevi kötü kullanma ve para aklama suçlarından savcılığa çağrıldığını belirten bir belge teslim etti.

Birleşik Krallık'ın tanınmış gazetelerinden Guardian, suçlamanın UAF'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) SDT adlı şirkete fazla ödeme yaptığı iddialarıyla ilgili yürütülen 4 yıllık soruşturmanın parçası olduğunu aktardı.

SDT, UAF'la birlikte Ukrayna'nın ilk yapay çim üretim tesisini kurmak için çalışmalar yapıyordu. Pavelko'nunsa bu şirket üzerinden kara para akladığı öne sürüldü.

Yerel gazete Glavkom'a konuşan UAF'ın avukatı Denis Bugay, SDT'ye fazla ödeme yapıldığını doğrularken, bu paranın daha sonra UAF tarafından tekrar geri alındığını savundu.

2015'ten beri UAF'ın başkanlığını yapan Pavelko hakkındaki suçlamaların doğru olmadığını öne sürdü.

UAF'tan yapılan açıklamadaysa söz konusu iddialarla ilgili daha önceden yapılan bir soruşturmada Pavelko'nun suçsuz olduğuna karar verildiği belirtildi.

İddiaların ardında Kremlin yanlısı güçlerin olduğunu ileri süren federasyonun açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

UAF liderliği üzerindeki suçlama baskılarının asıl nedeni, Kremlin yanlısı siyasetçilerin, federasyonun Rusya'ya karşı mücadelesini durdurmak istemesi. Ukrayna'nın 2030 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmasına yönelik hazırlık sürecini de engellemeye çalışıyorlar.

2030 Dünya Kupası'na kimin ev sahipliği yapacağı henüz belli değil. İspanya, Portekiz ve Ukrayna ortak adaylıklarını açıklarken, Arjantin, Şili, Uruguay ve Paraguay da ortak adaylıklarını duyurmuştu.

Kaynak: Independent Türkçe