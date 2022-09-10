Ukrayna, güneyi gösterip doğudan vurdu: 30 yerleşim yeri ve 1000 kilometre karelik alan Rus işgalinden kurtarıldı

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelensky’nin açıklamasına göre Harkov bölgesindeki 30 yerleşim yerini içeren 1000 kilometre karelik alan Rus işgalinden kurtarıldı. Sosyal medyada henüz teyit edilmemiş zafer görüntüleri paylaşılıyor, Ukrayna askerlerinin önemli kentlerde hakimiyet sağladığı iddia ediliyor.

Ukrayna ordusu, Güney Ukrayna ve Kırım’daki Rus birliklerine saldıracağını duyurdu ama dün gece gerçekleşen sürpriz karşı saldırı ile Doğu Ukrayna’daki Rus işgali altındaki toprakları hedef aldı. Ukrayna Cumhurbaşkanı ve Ukrayna Savunma Bakanlığı, karşı saldırı sonucunda 1000 kilometre karelik alanın ve 30 yerleşim yerinin kurtarıldığını açıkladı. Ukraynalı gazeteciler Rus ordusunun ve devlet yetkililerinin panik içinde olduğunu öne sürüyor.

Ukrayna ordusu Rusya’nın askeri tedarik yollarını kesmeye çalışırken, Rusya Savunma Bakanlığı bölgeye yeni askeri birliklerin gönderildiğini açıkladı.