Ukrayna ile Çekya ortak deklarasyona imza attı

Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'da temaslarda bulunmak üzere başkent Kiev'e gelen Çekya Başbakanı Petr Fiala ile Zelenkiy'nin görüştüğü belirtildi.

Devlet Başkanlığında düzenlenen görüşme kapsamında, iki liderin Ukrayna'nın NATO perspektifine ilişkin ortak deklarasyona imza attığı kaydedilen açıklamada, söz konusu deklarasyonun Ukrayna'nın NATO'ya tam üyelik için stratejik rotası çerçevesinde Ukrayna ile Çek Cumhuriyeti arasındaki öncelikli iş birliği alanlarını tanımladığı vurgulandı.

Açıklamada, deklarasyonun Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğini desteklediği ve NATO'nun açık kapı politikasını kanıtladığına işaret edilerek, "Zelenskiy'nin vurguladığı gibi, bu, Ukrayna'nın Avrupa-Atlantik entegrasyonunu hızlandırmak amacıyla imzaladığı ilk belgedir." denildi.

Öte yandan, açıklamada, Zelenskiy'nin imza töreninde, "Bu tür ortak deklarasyonların diğer NATO üye ülkeleriyle imzalanmasını sağlamak için çalışacağız." ifadelerini kullandığı aktarıldı.