Ukrayna ile Rusya arasında Kırım haritası krizi

Ukrayna Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2020) giyeceği formasında Kırım'ı da içeren bir haritanın yer alması Rusya'yı kızdırdı.

Ukrayna Futbol Birliği tarafından pazar günü kamuoyuyla paylaşılan yeni formada harita baskısının yanı sıra "Ukrayna'nın şanı" ve "Kahramanların şanı sloganları yer alıyor.

İlk kez Sovyet rejimine karşı Birinci Dünya Savaşı sırasında kullanılan bu sloganlar Ukraya'nın doğusunda ayrılıkçı gruplarla yaşanan çatışmalar ve Kırım'ın Rusya tarafından ilhakının ardından ordu tarafından yeniden gündeme getirildi.

Ukrayna Futbol Birliği Başkanı Andriy Pavelko, sosyal medyadan formayı tanıttığı paylaşımında "Kırım, Donetsk, Lugank, Kiev, memleketim Dnipro, Lviv, Odessa ve ülkenin bütün kentleri ve köyleriyle ulusal marşın çalındığı büyün anayurt tek ve bölünmezdir" diye yazdı ve hem sloganların hem de formadaki haritanın futbolcuları yeni zaferler için ilham kaynağı olacağını belirtti.

Rusya'dan "Nazi" tepkisi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova ise Ukrayna futbol takımının Rusya'ya ait olan Kırım'ı içeren bir haritanın bulunduğu formayı giyecek olmasını sert dille eleştirdi. Zakharova sosyal medya paylaşımında bu durumun "imkansızın illüzyonunu" yarattığını belirtterek bunun gerçekle bağdaşmadığını vurguladı.

Sloganların "ulusalcı" olduğunu ve nazi işbirlikçileri tarafından kullanıldığını da kaydeden Zakharova bu durumun bir "devlet propogandasına" dönüştüğünü ifade etti.

Rusya parlamentosunda milletvekili Dmitry Svishchev, de formanın "tamamen uygunsuz" ve "siyasi provokasyon" olduğunu belirterek Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'ne (UEFA) formanın yasaklanması için çağrıda bulundu.

Ukrayna Rusya'nın 2014 yılında ilhak ettiği Kırım yardımadasını hala kendi toprağı olarak kabul ediyor. Yarımada dünyadaki yönetimlerin çoğunluğu tarafından Ukrayna'nın işgal altındaki toprak parçası olarak tanınıyor.

Kaynak: Euronews