Ukrayna'nın açtığı "soykırım" davasının duruşmasında Rusya yer almadı

Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı yargı organı Uluslararası Adalet Divanında bugün görülmeye başlayan davada, Ukrayna'nın Rusya aleyhine 1948 tarihli BM Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle ortaya koyduğu iddialar dinleniyor.

Mahkemenin ABD'li Başkanı Hakim Joan E. Donoghue, Rusya'nın Lahey Büyükelçisi'nin ülkesinin söz konusu duruşmaya katılmayacağını bildirdiğini açıkladı.

Rusya'nın Soykırım Sözleşmesi'ni manipüle ettiği belirtilen dava dilekçesinde, "Rusya'nın yalanları saldırgan ve ironik çünkü Rusya'nın Ukrayna'da soykırım planladığı görülüyor." ifadesi kullanıldı.

Duruşmada konuşan Ukrayna Devlet Başkanlığı Kırım Daimi Temsilcisi Anton Korineviç, "Rusya'nın durdurulması gerekiyor ve Divanın burada yapması gerekenler var." dedi.

Korineviç, duruşmanın ardından yaptığı açıklamada, Rusya'ya karşı "Askeri savaşın yanında hukuki savaş veriyoruz." diye konuştu.

Rusya'nın duruşmaya katılmaması ihtimalini öngördüklerini belirten Korineviç, "Rusya duruşmalara katılmasa da Mahkemenin kuralları gereği karara uymakla yükümlü" açıklamasında bulundu.

Korineviç, mahkemeden normalden daha hızlı hareket etmesini istediklerini ve Ukraynalıların hayatını korumak için "acil" şekilde Rusya aleyhine tedbir kararına hükmetmesini talep ettiklerini vurguladı.

Mahkemenin dışında toplanan küçük bir grup "Savaşı durdurun, Putin'i durdurun" sloganları attı.

Grup, "Ukrayna'daki soykırımı durdurun" ve "Yeter" yazılı dövizler taşıdı.

Rusya'nın duruşmalara katılmama kararını yorumlayan Amsterdam Üniversitesinden Profesör Terry Gill, "Divanın çatışmaların sona erdirilmesine hükmetmesi halinde Rusya'nın bu tedbir kararına uyması için BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) yardımına başvurulabilir." dedi

Rusya'nın BMGK'de veto yetkisi olduğunu hatırlatan Gill, Ukrayna'nın dava açarak Rusya üzerinde diplomatik baskı oluşturmayı hedeflediğini kaydetti.

Ukrayna, Soykırım Sözleşmesi'nin ihlali gerekçesiyle 26 Şubat'ta Rusya aleyhine Uluslararası Adalet Divanına başvurmuştu.

Ukrayna, Divandan, telafisi mümkün olmayan zararların engellenmesi ve hak ihlallerinin önüne geçilmesi için acil "tedbir kararı"na hükmetmesi talebinde bulunmuştu.

Ukrayna, "Donetsk ve Luhansk bölgelerinde soykırım yapıldığı" şeklindeki Rusya iddialarına karşı çıkarak, Rusya'nın Ukraynalıları soykırım kastıyla öldürdüğü iddiasında bulunmuştu.

Ukrayna'da Rus etnik kökene sahip nüfusun yoğun olarak yaşadığı Donetsk ve Luhansk bölgelerinde ayrılıkçılar sözde yönetimler ilan etmiş, Rusya da bu yönetimleri tanımıştı.

Rus lider Vladimir Putin, amaçlarının, "Kiev tarafından soykırıma maruz kalan insanları korumak, Ukrayna'yı Nazizm ve militarizmden arındırmak" olduğunu belirtmişti.