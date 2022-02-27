Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar'dan müzakere açıklaması

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Ukrayna ile Rusya arasında yapılması planlanan müzakerelere ilişkin, "Biz barışı görüşmeye hazırız ama her şeyi bırakıp da Rusya'ya teslim etme müzakeresi olmaz." dedi.

Bodnar, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının 4. gününe ilişkin Ankara'daki elçilik binasında basın toplantısı düzenledi.

Sadece Kiev’de onlarca kişinin hayatını kaybettiğini ve yüzlerce kişinin yaralandığını belirten Bodnar, Rusların Kiev’e girmek istediklerini ve kısmen Kharkiv’e girdiklerini, son bilgilere göre Kharkiv’e giren tüm birliklerin ya silahlarının alındığını ya da onların yok edildiğini anlattı.

Bodnar, ülkesi ve Rusya ile yapılması planlanan müzakerelere ilişkin, "Biz barışı görüşmeye hazırız ama her şeyi bırakıp da Rusya'ya teslim etme müzakeresi olmaz. Rusya kendi askerine hiç acımıyor, diğer savaşları düşünürsek hiçbir savaşta 4 günde 5 bin askerini kaybettiğini hatırlamıyorum. Belki 5 binin daha ölmesini istiyor. Ukrayna'da ölüm dışında başka bir şey bulamazlar ve Ukrayna'yı teslim etme müzakerelerine hiç kimse gitmeyecek. Ukraynalılar olarak ikinci Sovyet Birliğinin kurulmasına müsaade etmeyeceğiz. " diye konuştu.

Ukrayna ve Türk vatandaşlarının elçiliğe yaptığı yardımlara değinen Bodnar, bir gün içerisinde 1,5 milyon TL ve 12 bin dolar bağış ve şimdiden birkaç tır insani yardımın yapıldığını ve birkaç yardım tırının da hazırlandığını söyledi.

Bodnar, hem iş insanlarının hem de sıradan vatandaşların bu yardım tırlarına destek verdiğini belirterek, insani yardıma desteğinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Türk Kızılay ve AFAD'a teşekkür etti.

Bodnar, "Bayraktar TB2 SİHA"lara ilişkin bir soru üzerine şunları kaydetti:

"Bence 'Bayraktarlar' ne kadar etkili olduklarını birçok çatışma yerlerinde gösterdi zaten. Bu, Ukrayna tarafının Türk tarafına çok minnettar olduğu yüksek hassasiyetli bir silah ama bu silah bize ait artık. Envanterimizde şu an, bir zamanlar Rusya'da üretilmiş tanklar ve ilgili teçhizatlar var. Rusya'nın zırhlı araç sayısı açısından üstünlüğüne rağmen 'Bayraktarlar' özellikle onları vurma ve personele isabet etme konusunda en etkili silahtır. Bu yüksek hassasiyetli ve kısmen insani bir silah, çünkü bu silah sadece düşmanları öldürüp aynı tarafta savaşanları hayatta bırakıyor ve sivil halka da zarar vermiyor. Belki biraz abartılı söyledim ama aslında öyle."

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliğine Türk halkından yardım paketleri

Bu arada, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliğine ait sosyal medya hesabından yapılan duyurudan sonra, Ukrayna elçiliğine Türk ve Ukrayna vatandaşları tarafından insani yardım paketleri bağışı yapılıyor.

Yardım kolileri, elçilik binasında yer alan bahçede ayrıştırılarak Ukrayna'ya gönderilecek.

Koliler içerisinde, ilaç, gıda, çocuk bezi, maması, battaniye ve yorgan yer alıyor.