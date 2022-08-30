"Ukrayna'nın başlattığı karşı saldırı sonuçsuz kaldı"

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna askeri güçlerinin, Ukrayna'nın Mıkolayiv ve Herson bölgelerinde üç yönde saldırı düzenleme girişiminde bulunduğu belirtildi.

Bunun Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin talimatıyla gerçekleştiği aktarılan açıklamada, "Rus birliklerinin güçlü savunması sonucu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri büyük kayıplar verdi. Çatışmalarda Ukrayna ordusuna ait 26 tank, 23 piyade savaş aracı, 9 zırhlı araç imha edildi, 2 'Su-25' tipi savaş uçağı düşürüldü. Düşmanın kayıpları 560’tan fazla askerdir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Ukrayna güçlerinin saldırı girişiminin başarısız sonuçlandığı" ileri sürüldü.

Ukrayna ordusunun Güney Komutanlığı Sözcüsü Natalya Humenyuk, Ukrayna güçlerinin Herson bölgesi dahil ülkenin güneyinde "birçok yönde" Rus ordusuna karşı saldırı başlattığını açıklamıştı.