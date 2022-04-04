Ukrayna'nın Bucha kentinden gelen görüntüler kan donduruyor!

Ukrayna ordusu, başkent Kiev'i de içine alan bölgenin tamamen Rus işgalcilerden temizlendiğini açıkladı. Ruslar çekilirken geride bıraktıkları ise tüyler ürpertti. Rus işgalcilerin çekildiği Kiev yakınlarındaki Bucha'da ceset dolu sokağın fotoğrafları haber ajansları tarafından dünyaya servis edildi. Bucha kentindeki görüntülerle ilgili liderlerden peş peşe tepkiler geldi. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Savaş suçlarının failleri hesap verecek” dedi.

SOKAKLAR İNFAZ EDİLEN SİVİLLERİN CANSIZ BEDENLERİYLE DOLDU

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları 39 gündür aralıksız sürerken, Ukrayna’nın Irpin, Gostomel ve Bucha kentleri Rus ordusundan temizlendi. Başkent Kiev’e yakın mesafede bulunan Bucha kenti sokaklarında Ukrayna ordusu çok sayıda sivilin cansız bedeni ile karşılaşırken, bir evin bodrum katında ise elleri arkadan bağlı şekilde duvara karşı dizilmiş şekilde infaz edilen çok sayıda sivilin cansız bedenine ulaşıldı.

"NASIL KATİLLER YETİŞTİRDİĞİNİZİ GÖRÜN"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bucha’daki sivil katliama değinerek, "Bükreş, NATO bildirgesi 14 yıl önce. Rusya’nın gelmesini önleme şansımız vardı. Rusya Bucha’ya geldi. Rus askerlerinin annelerine bu görüntüleri seyretmelerini tavsiye ediyorum. Seyredin de nasıl hırsızlar, katiller yetiştirdiğinizi görün" ifadelerini kullandı.

"SİZİ KİMSE AFFETMEYECEK"

Konuya ilişkin bir açıklamada Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk ise, "Rusça yazıyorum adrese ulaşması için. Kimler Ukrayna halkına karşı işlenen suçlara, infazlara ortak olduysa onları en iyi ihtimalle müebbet hapis cezası bekliyor. Savaşta olmamız, insanları taciz etme, alay etme ve infaz etme hakkı vermez. Savaş er ya da geç son bulacak. Sizi kimse kurtaramayacak ve affetmeyecek. Savaştan sonraki hayatınızı düşünün yoksa ölümü düşünmek zorunda kalacaksınız" ifadelerini kullandı.

RUSYA SUÇLAMALARI REDDETTİ

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askerlerinin Bucha kentindeki sivilleri öldürdüğüne dair çıkan haberleri yalanlayarak, “Rusya ile Ukrayna arasında Türkiye'de gerçekleştirilen yüz yüze görüşmelerin ertesi günü, 30 Mart'ta tüm Rus birliklerinin Bucha'dan tamamen çekildiğini özellikle belirtmek isteriz” dedi.

Ukrayna’nın başkenti Kiev’e yakın mesafede bulunan Bucha kentinin Rus ordusundan temizlenmesinin ardından Ukrayna ordusu kentin sokaklarında çok sayıda sivilin cansız bedeni ile karşılaşmış, bir evin bodrum katında ise elleri arkadan bağlı şekilde duvara karşı dizilerek infaz edilen çok sayıda sivilin cansız bedenine ulaşılmıştı. Ukrayna tarafından, Rus ordusunun Bucha kentinde sivilleri öldürdüğüne dair iddialara Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yalanlama geldi.

Açıklamada, “Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev bölgesinin Bucha kentinde sivillerin öldürüldüğü iddiasıyla Kiev rejiminin suçlamalarını reddediyor. Bu yerleşimin Rus silahlı kuvvetlerinin kontrolü altında olduğu süre boyunca, tek bir bölge sakini herhangi bir şiddet eyleminden zarar görmedi” denildi.

"KENT SAKİNLERİ RAHATÇA DOLAŞABİLDİLER"

Rus askerlerinin Kiev yerleşim bölgesinde 452 ton insani yardım ulaştırdığı ve dağıttığı ifade edilen açıklamada, “Şehir Rus ordusunun kontrolü altındayken kent sakinleri rahatça dolaşabildiler ve tüm kitle iletişim araçlarını kullanabildiler. Bucha kentinden çıkış engellenmedi, Tüm yerel sakinler, Belarus da dahil olmak üzere kuzey yönünde özgürce hareket edebildi” denildi.

"BUCHA'DAN TAMAMEN ÇEKİLDİK"

Rus ordusunun Kiev’in kuzeyindeki Bucha kentinde çekildiği hatırlatılan açıklamada, “Rusya ile Ukrayna arasında Türkiye'de gerçekleştirilen yüz yüze görüşmelerin ertesi günü, 30 Mart'ta tüm Rus birliklerinin Bucha'dan tamamen çekildiğini özellikle belirtmek isteriz. Ayrıca, 31 Mart'ta Bucha şehrinin Belediye Başkanı Anatoly Fedoruk, video mesajında şehirde Rus ordusunun olmadığını doğruladı. Ayrıca sokaklarda elleri bağlı olarak vurulan yerel sakinlerden dahi bahsetmedi. Bu nedenle, Bucha'daki tüm sözde ‘suç kanıtlarının’ Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) memurları ve Ukrayna televizyonu temsilcilerinin şehre geldiği 4. günde ortaya çıkması şaşırtıcı değil” denildi.

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Açıklamada, “En az dört gün sonra görüntüleri Kiev rejimi tarafından yayınlanan, tüm insanların cesetlerinin katılaşmamış olması, kadavra lekelerinin olmaması ve yaralarda pıhtılaşmayan kan olması özellikle endişe vericidir. Bütün bunlar, Mariupol'de doğum hastanesinde ve diğer şehirlerde olduğu gibi Bucha'dan gelen fotoğrafların ve video görüntülerinin Batı medyası için Kiev rejiminin bir başka üretimi olduğunu reddedilemez bir gerçektir” ifadeleri kullanılarak, söz konusu fotoğraf ve görüntülerin provokasyon olduğu öne sürüldü.

"410 SİVİLİN CESEDİ BULUNDU"

Ukrayna Başsavcısı İrina Venediktova, Rus ordusundan kurtarılan Kiev bölgesinde 410 sivilin cesedinin bulunduğunu bildirdi.

Venediktova, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusundan kurtarılan Kiev bölgesinin her karışında arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirterek bu çalışmalarda adli müfettişler, patlayıcı madde ve kinoloji uzmanları, adli tıp uzmanları, doktorlar ve kurtarma ekiplerinin de yer aldığını kaydetti.

Kiev yakınlarındaki kurtarılan yerleşim alanlarında 410 sivilin cesedinin bulunduğunu kaydeden Venediktova, "Kiev bölgesinin kurtarılmış topraklarında, Rusya'nın acımasız savaş suçlarının çok önemli kanıtları var. Burası, bizim topraklarımızda onu organize edenleri cezalandırmak için belgelenmesi gereken bir cehennemdir." değerlendirmesinde bulundu.

Venediktova, olayın tanıkları ve mağdurlarının tespitine yönelik çalışmaların yanı sıra bu facianın foto ve video kanıtlarının toplanmasına yönelik çalışmaların da sürdüğünü vurguladı.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'DEN SORUŞTURMA ÇAĞRISI

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki kurtarılan bölgelerde çok sayıda sivilin cesedinin bulunması üzerine, bu ölümlerin araştırılması için bağımsız bir soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.

Guterres, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Buça şehrinde öldürülen sivillerin cesetlerinin kendisini şok ettiğini söyledi.

Sivil ölümlerine ilişkin soruşturma başlatılması çağrısında bulunan Guterres, "Bağımsız bir soruşturma, etkili bir hesap verebilirlik için gerekli." ifadesini kullandı.

JOHNSON: PUTİN VE ORDUSUNUN SAVAŞ SUÇLARI İŞEDİĞİNİN BAŞKA BİR KANITI

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna'daki olayları kınadığını belirterek, "Rusya'nın Irpin ve Buça'daki masum sivillere yönelik alçak saldırıları, Putin ve ordusunun Ukrayna'da savaş suçları işlediğinin başka bir kanıtıdır" dedi.

"ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

Johnson, "Kremlin'den gelen hiçbir inkar veya yanlış bilgi, hepimizin doğru olduğunu bildiğimiz gerçeği değiştiremez. Putin çaresiz, işgali başarısız oluyor ve Ukrayna'nın kararlılığı hiç bu kadar güçlü olmamıştı. Putin'in savaş makinesini güçsüz bırakmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Yaptırımlarımızı ve askeri desteğimizi artırmanın yanı sıra, sahada ihtiyacı olanlara yardım etmek için insani destek paketimizi güçlendiriyoruz" dedi.

Johnson ayrıca, İngiltere'nin Ukrayna'ya yönelik desteğin ön sahalarında yer aldığını söyleyerek, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (ICC) Ukrayna'da işlenen suçlarla ilgili soruşturma yapacağını ve İngiltere Adalet Bakanı Dominic Raab'ın konuyla ilgili ek mali desteğin sağlanmasına ve uzmanların görevlendirilmesine yetki verdiğini söyledi.

TRUSS: KORKUNÇ EYLEMLERİNİN ARTTIĞINI GÖRÜYORUZ

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss ise Rus güçlerini Ukrayna'nın Buça ve Irpin kasabalarında "korkunç eylemler" yapmakla suçlayarak, bu eylemlerin savaş suçu olarak soruşturulmasını talep etti. Truss, yaptığı açıklamada, "Rus birlikleri geri çekilmeye zorlandıkça, işgalci güçlerin Irpin ve Buça gibi kasabalardaki korkunç eylemlerinin arttığını görüyoruz. Rusya'nın Ukrayna'yı yasadışı ve haksız işgali sırasında masum sivillere yönelik ayrım gözetmeksizin yaptıkları saldırılar, savaş suçu olarak soruşturulmalı" dedi.

Truss, "Rusya'nın sinik dezenformasyon yoluyla bu vahşeti işlediğini örtbas etmesine izin vermeyeceğiz. İngiltere bunun olmamasını sağlamak için üzerine düşeni yapacak" ifadelerini kullandı.

Truss, İngiltere'nin savaş suçlarını soruşturma yetkisine sahip birincil kurum olan Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC) tarafından yapılacak herhangi bir soruşturmaya tam desteği taahhüt ettiğini belirterek, 24 Mart'ta İngiltere'nin ICC'ye Rus savaş suçlarını soruşturma çabalarına yardımcı olmak için 1 milyon sterlinlik ek bir fon teklif ettiğini söyledi.

LEYEN: SAVAŞ SUÇLARININ FAİLLERİ HESAP VERECEK

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, savaş suçlularının hesap vermesi gerektiğini ifade etti. Leyen, Buça'daki olaylara ilişkin yaptığı açıklamada, "Rusya'nın çekildiği bölgelerde tarif edilemez dehşet raporları karşısında dehşete düştüm. Acilen bağımsız bir soruşturmaya ihtiyaç var. Savaş suçlarının failleri hesap verecek” dedi.