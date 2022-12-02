Ukrayna'nın diplomatik misyonlarına hayvan gözleri gönderildi

Ukrayna'nın büyükelçilik ve konsolosluklarına yönelik gelen tehditlere ilişkin açıklama yapan Nikolenko, İspanya'daki terör saldırısının ardından ülkesinin Macaristan, Hollanda, Polonya, Hırvatistan ve İtalya'daki büyükelçilikleri, Napoli (İtalya) ve Krakov (Polonya) başkonsoloslukları ile Brno'daki (Çek Cumhuriyeti) konsolosluğa kanı andıran bir sıvı içinde bekletilmiş paketlerin gönderildiğini kaydederek, belirgin bir rengi ve kokusu olan paketlerde hayvan gözlerinin bulunduğunu ve bu mesajların anlamını incelediklerini belirtti.

Nikolenko, Ukrayna'nın Vatikan Büyükelçisi konutunun girişinin tahrip edildiğini, Kazakistan'daki büyükelçiliğin daha sonra doğrulanmayan bir bomba saldırısı ihbarı aldığını aktararak, ABD'deki büyükelçiliğin Ukrayna hakkında eleştirel bir makalenin fotokopisinin yer aldığı bir mektup aldığını, diğer zarflar gibi bu zarfın da bir Avrupa ülkesi topraklarından diğer zarflarla aynı anda geldiğini belirtti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın "Ukrayna'nın büyükelçiliklerine ve konsolosluklarına yönelik iyi planlanmış bir terör ve korkutma kampanyasının yürütüldüğüne inanmak için nedenlerimiz var. Ukrayna'yı diplomatik cephede durduramıyorlar, bizi sindirmeye çalışıyorlar. Ancak bu girişimlerin boşuna olduğunu söyleyebilirim. Ukrayna'nın zaferi için etkin bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz." şeklindeki sözlerine yer veren Nikolenko, Ukraynalı diplomatların Ukrayna'nın savunma kabiliyetini güçlendirmek ve Ukraynalılara kışı atlatabilmeleri için gerekli enerji ekipmanını sağlamak için başarılı bir şekilde çalışmaya devam edeceğini vurguladı.

Ukrayna tarafının tüm tehdit vakalarını araştırmak, olaya karışanları tespit etmek ve onları adalete teslim etmek için yabancı ülkelerin kolluk kuvvetleriyle iş birliği yaptığını dile getiren Nikoleno, Dmitro Kuleba'nın talimatıyla, Ukrayna'nın tüm büyükelçilik ve konsolosluklarının güçlendirilmiş güvenlik önlemleri uygulamasına geçtiğini kaydetti.

Nikoleno, "Yabancı ülkelerin hükümetlerini Diplomatik İlişkilere İlişkin Viyana Sözleşmesi uyarınca Ukrayna diplomatik kurumlarına maksimum koruma sağlamaya çağırıyoruz." dedi.