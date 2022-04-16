Ukrayna'nın en zengini söz verdi: "Mariupol'ü yeniden inşa edeceğim"

Ukrayna'nın en zengin iş insanı Rinat Akhmetov, "Rusya'nın işgali bittiğinde" Mariupol kentinin yeniden inşasında aktif rol alacağını söyledi.

Akhmetov, "Mariupol küresel bir trajedi ve küresel bir kahramanlık örneği. Mariupol bir Ukrayna şehri olmuştur ve her zaman öyle kalacaktır." dedi.

Savaştan kaynaklanan kaybın 1 trilyon dolara ulaştığını belirten Akhmetov, "Ülkenin en büyük özel işletmesi olarak SCM'nin Ukrayna'nın savaş sonrası yeniden inşasında önemli bir rol oynayacağından eminim" şeklinde konuştu.

Reuters'in sorularını yazılı cevaplayan Akhmetov, savaştan önce 16 Şubat'ta Mariupol'da olduğunu ve sokakta insanlarla ve işçilerle görüştüğünü anlattı.

Mariupol kuşatmasının Ukrayna'nın metalurji üretim kapasitesinin üçte birinden fazlasını devre dışı bıraktığını söyleyen iş insanı, "Benim hedefim, Ukraynalı Mariupol'a geri dönmek ve iş planlarımızı uygulamak. Böylece Mariupol tarafından üretilen çeliğin küresel pazarlarda daha önce olduğu gibi rekabet edebilir" diye konuştu.

Shakhtar Donetsk'in de sahibi

Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy'nin "tutkusu ve profesyonelliğini" öven Akhmetov, 23 Şubat'ta ülkeye döndüğünü söyledi.

Kırım'ın işgali ile Donetsk ve Luhansk'ın Kiev'den bağımsızlığını ilan etmesiden sonra işlerinin küçüldüğünü anlatan Akhmetov, "Bizim için 2014'te savaş çıktı. Hem Kırım'da hem de işgal edilen Donbas bölgesinde tüm varlıklarımızı kaybettik. İşlerimizi kaybettik ama bu bizi daha da güçlendirdi" dedi.

Forbes dergisine göre, futbol kulübü Shakhtar Donetsk'in de sahibi olan Ahmetov'un net serveti 3,9 milyar dolar civarında. İş insanının 2013 yılındaki mal varlığı ise 15.4 milyar dolardı.