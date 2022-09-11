Ukrayna'nın kontrolüne geçen Balakliya şehrinde savaşın izleri canlı

Ukrayna ordusunun, ülkenin güneyinde yer alan Harkiv bölgesinde Rus güçlerine yönelik başlattığı karşı saldırı devam ediyor.

Kiev yönetimi, Harkiv bölgesinde 30'dan fazla yerleşim biriminin Rus güçlerinden geri alındığını duyurdu. Alınan o yerlerden biri de Balakliya şehri.

Ukrayna güçleri, 8 Eylül'de Harkiv bölgesinin güneyinde yer alan Balakliya'ya girdi.

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığından dün yapılan açıklamada, Rus ordusunun daha önce ele geçirdiği Balakliya'dan geri çekilmeye başladığı belirtildi.

Anadolu Ajansı (AA) ekibi, Harkiv bölgesinde yeniden Ukrayna'nın kontrolüne geçen Balakliya şehrindeki durumu görüntüledi.

Şehre giden yollarda ve şehir merkezindeki köprüler yıkıldığı için Balakliya'ya ulaşım güçlükle sağlanıyor. Şehre giden yollarda savaşın izlerine rastlamak mümkün. Yollarda yanan veya tahrip olan bazı araçlar göze çarpıyor.

Şehir merkezinde iki taraf arasındaki çatışmalar nedeniyle çok sayıda yapı hasar görmüş. Üzerinde "Z" sembolü olan bazı yanmış araçlar da dikkati çekiyor.

Kontrolün yeniden sağlanmasının ardından şehirdeki kamu binalarına tekrar Ukrayna bayrakları asılmış.

Hayat az da olsa normale dönmüş

Yaklaşık 6 ay önce Rus güçlerince ele geçirilen Balakliya'da, kontrolün yeniden Ukrayna'nın eline geçmesinin ardından hayat az da olsa normale dönmüş durumda.

Bazı dükkanlar yeniden açılmış, parklarda oynayan çocuklara da rastlamak mümkün. Halk bomba veya patlama sesi olmadan günlerini geçirebildikleri için memnun.

Bazı Ukraynalılar, şehir merkezine gelerek Ukrayna bayrağı önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Halka gıda yardımı yapıldı

Savaş nedeniyle zor günler geçiren Balakliya halkına yardım kuruluşlarınca gıda yardımı ulaştırıldı. Şehir merkezinde yapılan dağıtımda, yardım almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu.

Rus güçleri Balakliya'yı ele geçirse de evinden ayrılmayan 42 yaşındaki Yulya Viktorovna, yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Kızı ile hatıra fotoğrafı çektirmek için şehir merkezine geldiğini söyleyen Viktorovna, "(Ukrayna güçlerinin) bizi kurtarmasından dolayı çok mutlu olduk. Haberleri izlediğimizde sevinçten gözyaşı döktük. Bu altı ay çok zor geçti. Bizim son 6 ayda burada neler yaşadığımızı anlayamazsınız bile." ifadelerini kullandı.

Yaşadıklarından dolayı duygusal anlar yaşayan ve şehirlerindeki çatışmaların son bulması nedeniyle sevincini dile getiren Viktorovna, "Durum çok korkunçtu. Evden dışarı çıkmaya korkuyordum. Çok korkunç bir zamandı. Şimdi ise çok daha rahat nefes alıyoruz. Çok daha rahat sokaklara çıkabiliyoruz." dedi.