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Ukrayna'nın Rus hava sahasını ihlal ettiği iddiası

Rusya, Ukrayna'ya ait 2 helikopterin hava sahalarını ihlal ederek Bryansk bölgesine girdiğini iddia etti.

Dünya 14.04.2022, 18:49
Ukrayna'nın Rus hava sahasını ihlal ettiği iddiası

Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna’ya ait ağır silahlar taşıyan 2 helikopterin Rusya hava sahasını ihlal ederek Bryansk bölgesine girdiği belirtildi.

Alçak irtifada uçan helikopterlerin en az 6 hava saldırısı gerçekleştirdiği bilgisine yer verilen açıklamada, “En az altı sivil binanın hasar gördüğü saldırıda 1’i çocuk 7 kişi yaralandı.” denildi.

Açıklamada, saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA
#rusya #Ukrayna #helikopter
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