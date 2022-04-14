Ukrayna'nın Rus hava sahasını ihlal ettiği iddiası
Rusya, Ukrayna'ya ait 2 helikopterin hava sahalarını ihlal ederek Bryansk bölgesine girdiğini iddia etti.
Dünya 14.04.2022, 18:49
Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna’ya ait ağır silahlar taşıyan 2 helikopterin Rusya hava sahasını ihlal ederek Bryansk bölgesine girdiği belirtildi.
Alçak irtifada uçan helikopterlerin en az 6 hava saldırısı gerçekleştirdiği bilgisine yer verilen açıklamada, “En az altı sivil binanın hasar gördüğü saldırıda 1’i çocuk 7 kişi yaralandı.” denildi.
Açıklamada, saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
Kaynak: AA
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