Ukrayna ordusu, sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti yönetim binasını vurdu

Ukrayna ordusu, Rus yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki bölgede sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti yönetim binasını vurdu.

Rus basınının yerel yetkililere dayandırarak verdiği haberlere göre, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Donetsk şehir merkezine yönelik topçu saldırıları gerçekleştirdi.

Yaralıların bulunduğu saldırılar sonucunda şehir merkezinde 6 sivil hayatını kaybederken, bazı mermiler Rus yanlısı ayrılıkçı sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin yönetim binasına düştü. Binanın üst katında ve cephesinde hasar meydana geldi.

Donetsk şehir merkezinde bazı çok katlı konutlara da mermi isabet alırken, saldırılardan biri Amerikan yapımı HIMARS çok namlulu roketatarla düzenlendi.