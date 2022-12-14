Ukrayna: Rus güçleri Herson bölgesel yönetim binasını vurdu

Timoşçenko, Telegram hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Rus kuvvetlerinin bugün Herson kenti merkezine çoklu roketatar saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Timoşçenko, "Sabah saat 11.00 civarında, çok sayıda roketatardan gelen roketler Herson'un merkezine düştü. Herson Bölgesel Yönetim Binası'na mermiler isabet etti. Binanın iki katı hasar gördü." ifadelerini kullandı.

Herson kenti, Rus güçlerinin geçen ay çekilmesinden sonra tekrar Ukrayna ordusunun kontrolüne geçmişti.