Ukrayna: Rus güçlerinin Donetsk bölgesine düzenlediği saldırıda 7 sivil öldü

Donetsk Valisi Pavel Kirilenko, Telegram hesabından yaptığı yazılı paylaşımda, Rus güçlerinin bu sabah Avdiyivka şehrine yönelik füze saldırısı düzenlediğini bildirdi.

Saldırının şehrin merkezinde pazar yerine yapıldığını belirten Kirilenko, "Avdiyivka'nın sabah saatlerinde bombalanması sonucu en az 7 ölü ve 8 yaralı var. Ruslar, o sırada birçok insanın bulunduğu merkezde pazar yerini vurdu." ifadelerini kullandı.