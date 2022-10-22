Ukrayna, Rus güçlerinin Herson bölgesindeki iki köyü terk ettiğini duyurdu

Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna'da Rusya'ya karşı devam eden savaşta 22 Ekim'de yaşanan gelişmeler ile ilgili yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, Rus güçlerinin Herson bölgesinde kontrol ettikleri yerleşim yerlerinin geri alınması için Ukrayna ordusunun başlattığı karşı saldırı operasyonunun devam ettiği kaydedildi.

Bölgedeki Rus güçlerinin bazı yerleşim birimlerinden çekilmeye başladığı belirtilen açıklamada, "Alınan bilgiye göre, düşman, Char İvne ve Chkalove yerleşim yerlerinden ayrıldı, askeri ve sağlık personeli, Berislava'dan tahliye edildi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Rus kuvvetlerinin bugün Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine 40 füze ve İran yapımı 16 kamikaze İHA'larla saldırdığı bilgisi verilerek, 20 füze ve 11 İHA'nın Ukrayna Hava Savunma Kuvvetlerince imha edildiği kaydedildi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kirilo Timoşçenko ise dün yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun, ülkenin güneyinde yer alan Herson bölgesinde 21 Ekim'e kadar toplam 88 yerleşim yerinde yeniden kontrolün sağladığını duyurmuştu.