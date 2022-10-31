Ukrayna: Rus güçlerinin saldırıları sonucu kritik altyapılar hasar aldı

Rusya'ya karşı savaşın devam ettiği Ukrayna'nın birçok bölgesi gibi Zaporijya kentine de gerçekleştirilen saldırı sonucu Dnipro Hidroelektrik Santrali'nin enerji altyapısı hasar aldı.

Santrale düzenlenen saldırı sonucu meydana gelen patlamanın şiddetinden çevredeki binaların pencereleri ve kapıları zarar gördü.

Geniş güvenlik önemlerinin alındığı ve dumanların yükseldiği Dnipro Hidroelektrik Santrali'ne güvenlik gerekçesiyle gazetecilerin girişine de izin verilmiyor.

Zaporijya Bölgesi Devlet İdaresi Başkanı Aleksander Starukh da Telegram hesabından, Rus güçlerinin, Zaporijya kentine yönelik uçaklardan fırlatılan füzelerle saldırılar düzenlediğini iddia ederek, saldırılar sonucu kentteki "kritik" altyapının hasar gördüğünü açıkladı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaly Kliçko da Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, sabah saatlerinde kente yönelik saldırılarla enerji altyapısının hasar aldığını belirterek, "Elektrik uzmanları, Kiev'de yaklaşık 350 bin daireye güç sağlayan bir enerji tesisinde meydana gelen hasardan sonra elektrik arzını yeniden sağlamak için çalışıyor." ifadesini kullandı.

Yerel belediye yetkililerinin yaptıkları açıklamalara göre, Ukrayna'nın Harkiv, Kirovograd, Çerkası ve Vinnitsya bölgelerinde ağırlıklı olarak enerji altyapılarına Rus füzeleriyle saldırılar gerçekleştirildi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kirilo Timoşçenko da Telegram'dan yaptığı açıklamada, Rus kuvvetlerince bu sabah Ukrayna'ya 50'den fazla füzenin fırlatıldığını, bunlardan 44'ünün Ukrayna güçlerince imha edildiğini belirtti.

Timoşçenko, füzelerin Hazar Denizi ile Rusya'nın Rostov bölgelerinden atıldığını iddia etti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rus güçlerinin ülkesine düzenlediği saldırılara tepki gösterdi.

Kuleba, Twitter'den yaptığı paylaşımda, Rusya'nın Ukrayna'da sivilleri hedef aldığını savunarak, "Bir grup Rus füzesi daha Ukrayna'nın kritik altyapısını vurdu. Rusya, savaş alanında savaşmak yerine sivillerle savaşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yerel basına göre, Lviv ve Odessa kentlerinde de patlama sesleri duyuldu.

Ukraynalı yetkililer, hava savunma sistemlerinin çalıştığını bildirmişti.