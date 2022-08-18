Ukrayna: Rus ordusunun Harkiv'e roketli saldırısında 10 kişi öldü, 20 kişi yaralandı

Harkiv Belediye Başkanı İgor Terehov, yaptığı açıklamada, Rus birliklerinin, gece saatlerinde Harkiv'deki üç katlı bir binaya roketli saldırı düzenlediğini söyledi.

Terehov, saldırıda 10 kişinin öldüğünü, 20 kişinin yaralandığını kaydetti. Tüm yaralılara gerekli tıbbi yardımın yapıldığını belirten Terehov, evsiz kalanlara da barınak sağlandığını ifade etti.

Terehov, "Ukrayna ve Harkiv'i ne kadar bombalarlarsa bombalasınlar, bizler sadece hayatta kalmakla kalmayacağız, aynı zamanda kazanacağız da. Rusya'yı ve ölümü yeneceğiz." ifadelerini kullandı.

Rus güçlerinin kente düzenlediği çok sayıdaki füze saldırısı sonucu hayatını kaybedenler için yarın Harkiv'de "yas" ilan edileceğini bildiren Terehov, "Bu, savaşın başlamasından beri Harkiv şehrinde en trajik gece ve sabahtı. Bu nedenle hayatını kaybedenler için yarın Harkiv'de yas ilan edilmesine karar verdik." dedi.

Kurtarma ekiplerinin, roketlerin isabet ettiği Saltovskiy semtindeki binanın enkazında çalışmaya devam ettiğini, ilk belirlemelere göre enkazın altında 5 kişinin olabileceğini aktaran Terehov, saldırılarda yaralanan 20 kişinin hastanedeki tedavilerinin sürdüğünü kaydetti.