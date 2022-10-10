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Ukrayna: Rusya, bu sabah 75 füze fırlattı, 41'i etkisiz hale getirildi

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujniy, Rus güçlerinin bu sabah ülkesine 75 füze fırlattığını ve bunlardan 41'ini imha ettiklerini duyurdu.

Dünya 10.10.2022, 11:59
Ukrayna: Rusya, bu sabah 75 füze fırlattı, 41'i etkisiz hale getirildi

Zalujniy, yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik hava saldırıları düzenlediğini, saldırılarda füze ve insansız hava araçlarını kullandığını belirtti.

Zalujniy, "Rusya, bu sabah 75 füze fırlattı, 41 tanesi hava savunmamız tarafından etkisiz hale getirildi." bilgisini verdi.

#Ukrayna #füze
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