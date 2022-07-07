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Ukrayna, Rusya'dan yeni bir saldırı bekliyor

Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, “Zaporjiya ve Novopavlovsk yönlerinde düşmanın Zaporjiya’ya bir saldırı gerçekleştirmesi veya birimlerimizi kuşatmak için Velika Novoselovka-Pokrovskoye yönünde sapma yapması söz konusu.” dedi.

Dünya 07.07.2022, 16:39
Ukrayna, Rusya'dan yeni bir saldırı bekliyor

RBK Ukrayna sitesinde yer alan habere göre, Malyar, yerel televizyon kanallarının ortak yayınında yaptığı açıklamada, Rusya’nın Zaporjiya yönünde en az 5 tabur taktik grubunu takviye ettiğini bildirdi.

Malyar, “Zaporjiya ve Novopavlovsk yönlerinde düşmanın Zaporjiya’ya bir saldırı gerçekleştirmesi veya birimlerimizi kuşatmak için Velika Novoselovka-Pokrovskoye yönünde sapma yapması söz konusu.” dedi.

Kaynak: AA
#Ukrayna #rusya #zaporjiya
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