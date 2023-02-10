Ukrayna, Rusya'nın bugün fırlattığı 71 füzeden 61'inin imha edildiğini bildirdi

Komutanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bugün Rus güçlerinin Ukrayna'nın kritik önem arz eden altyapısına kapsamlı füze saldırıları gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, Rus ordusunun, Hazar Denizi ve Rusya'nın Volgodonsk şehri tarafından 8 Tu-95MS stratejik bombardıman uçağıyla Ukrayna'yı havadan vurduğu kaydedildi.

Rus güçlerinin, Karadeniz'deki gemilerinden Kalibr seyir füzelerini ateşlediği ifade edilen açıklamada, "Düşman, saat 11.30 itibarıyla 71 seyir füzesi ateşledi. Ukrayna hava kuvvetleri, kendi güç ve araçlarıyla düşmanın 61 füzesini, 5 kamikaze insansız hava aracını imha etti." bilgisi paylaşıldı.

Zelenskiy'den tepki

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Rusya'nın sivilleri ve sivil altyapıları hedef aldığını belirterek, “Maalesef ölüler var. Yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bazı Rus füzelerinin Moldova ve Romanya hava sahasından geçtiğine işaret eden Zelenskiy, bu füzelerin NATO'ya, kolektif güvenliğe tehdit oluşturduğunu ve bunun durdurulması gerektiğini bildirdi.